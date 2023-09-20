Москвич попытался спасти знакомых от уголовного дела и сам стал фигурантом

Правоохранители задержали 32-летнего жителя Зеленограда, который попытался дать взятку сотруднику полиции за отказ от возбуждения уголовного дела против двоих его знакомых. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 20 сентября.

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По версии следствия, знакомые подозреваемого использовали фиктивное разрешение на работу в России, из-за чего и оказались в отделении полиции. 32-летний мужчина попытался передать сотруднику правоохранительных органов 15 тысяч рублей за отказ от возбуждения уголовного дела, однако полицейский не принял вознаграждение и задержал его.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». В ходе допроса он признал вину.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, — резюмировала Иванова.