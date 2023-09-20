В МЧС назвали число находящихся под завалами многоэтажки в Балашихе людей

Два человека остаются под завалами после взрыва газа в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

Там добавили, что одного человека врачи не смогли спасти, еще один пострадал.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду, 20 сентября, в доме на улице Октябрьской. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что взрыв обрушил три этажа дома и повредил не менее десяти квартир, началось задымление.