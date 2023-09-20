Тело женщины нашли под завалами в Балашихе после взрыва

Тело 32-летней жительницы дома в Балашихе нашли при разборе завалов. Об этом сообщает Telegram -канал Shot со ссылкой на источник.

По данным канала, женщина и ее пятилетняя дочь находились в доме в тот момент, когда прогремел взрыв. Семья арендовала квартиру на четвертом этаже — рядом с эпицентром взрыва. Ранее прибывший на место губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что под завалами слышны голоса женщины и ребенка.