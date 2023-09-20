Число погибших при взрыве в Балашихе увеличилось до трех

В результате хлопка газа в жилом доме в подмосковной Балашихе погибли три человека. Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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По данным ведомства, число пострадавших увеличилось до четырех. Из них троим оказана помощь на месте, а еще одного передали медицинским работникам, говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в МЧС России сообщали о двух погибших и двух пострадавших.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в городском округе Балашиха Московской области. Сигнал о происшествии поступил в 08:30 утра. В многоквартирном доме по адресу улица Октябрьская, дом № 10, произошел хлопок газовоздушной смеси. Есть один пострадавший. На месте происшествия работают экстренные службы.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что не менее 10 квартир пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в Балашихе. Он отметил, что на месте аварии наблюдается задымление.