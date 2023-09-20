Появилось видео спасательной операции на месте хлопка газа в Балашихе
Появилось видео проведения аварийно-спасательных работ, проводимых на месте хлопка газа в подмосковной Балашихе. Запись опубликовала в среду, 20 сентября, пресс-служба МЧС.
На записи видна пожарная техника. Также есть возможность оценить масштаб разрушений жилого дома.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в городском округе Балашиха Московской области. Сигнал о происшествии поступил в 08:30 утра. В многоквартирном доме по адресу улица Октябрьская, дом № 10, произошел хлопок газовоздушной смеси. Есть один пострадавший. На месте происшествия работают экстренные службы.
В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что не менее 10 квартир пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в Балашихе. Он отметил, что на месте аварии наблюдается задымление.