На торговом судне в Черном море произошел взрыв

Взрыв произошел на судне в Черном море близ дунайского рукава Сулина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.

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По словам главы районной администрации порта Тулча Дан Икима, по приказу капитана судна под флагом Того все 12 членов экипажа были доставлены в порт Сулина. Сейчас они проходят медицинское обследование. В спасательной операции участвовали представители береговой охраны и Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море.

«Пока неизвестны причины взрыва. Администрация порта начала расследование с целью их установления. Минобороны определит, произошел ли взрыв из-за мины», — добавил Иким.