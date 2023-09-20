На торговом судне в Черном море произошел взрыв
Взрыв произошел на судне в Черном море близ дунайского рукава Сулина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.
По словам главы районной администрации порта Тулча Дан Икима, по приказу капитана судна под флагом Того все 12 членов экипажа были доставлены в порт Сулина. Сейчас они проходят медицинское обследование. В спасательной операции участвовали представители береговой охраны и Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море.
«Пока неизвестны причины взрыва. Администрация порта начала расследование с целью их установления. Минобороны определит, произошел ли взрыв из-за мины», — добавил Иким.
Напомним, что после начала спецоперации Украина заминировала свои порты якорными минами. Многие из них во время штормов стали отрываться от креплений и свободно дрейфовать в Черном море. Впоследствии дрейфующие мины неоднократно замечали в воде, преимущественно у берегов Румынии и Турции, и уничтожали.