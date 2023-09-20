$96.22-0.42102.92-0.17

На торговом судне в Черном море произошел взрыв

Взрыв произошел на судне в Черном море близ дунайского рукава Сулина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.

На торговом судне в Черном море произошел взрыв
©  123rf.com

По словам главы районной администрации порта Тулча Дан Икима, по приказу капитана судна под флагом Того все 12 членов экипажа были доставлены в порт Сулина. Сейчас они проходят медицинское обследование. В спасательной операции участвовали представители береговой охраны и Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море.

«Пока неизвестны причины взрыва. Администрация порта начала расследование с целью их установления. Минобороны определит, произошел ли взрыв из-за мины», — добавил Иким.

Напомним, что после начала спецоперации Украина заминировала свои порты якорными минами. Многие из них во время штормов стали отрываться от креплений и свободно дрейфовать в Черном море. Впоследствии дрейфующие мины неоднократно замечали в воде, преимущественно у берегов Румынии и Турции, и уничтожали.

3
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости