ФСБ: житель Алтайского края отравил воду для мобилизованных россиян

В ФСБ рассказали об аресте жителя Алтайского края, который отравил воду, предназначавшуюся российским военнослужащим. Об этом сообщает ТАСС.

В спецслужбе заявили, что 42-летний мужчина из Барнаула установил контакт с некими украинцами, начал «выражать радикальные взгляды на политический курс России» и заявил о готовности поддержать ВСУ.

Чтобы доказать свою готовность, он отравил воду, которая предназначалась для мобилизованных россиян. Как именно он получил доступ к этой воде, не уточняется.

«Весь процесс [отравления - прим.ред.] он снял на видео, которое направил представителям Украины», - заявили в спецслужбе.

Против него возбудили дело по статьям о покушении на госизмену и покушении на теракт. Мужчину арестовали.

Ранее в ФСБ предъявили обвинение в госизмене 21-летней жительнице Читы, которая фотографировала военные эшелоны и отправляла фото сотруднику погранслужбы Украины.

В спецслужбе выяснили, что россиянка познакомилась с этим человеком по переписке. По данным ФСБ, девушка снимала для него на фото и видео военную технику, перевозимую по железной дороге. Также она сфотографировала военных, отправлявшихся в зону СВО, в аэропорту Читы, и автоколонну с мобилизованными.