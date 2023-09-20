Возгорание произошло около пяти утра по улице Авиационной, рядом с аэропортом. Более 60 специалистов ликвидировали пламя, также власти города прибыли на место ЧП. Однако о том, что это было, пока не сообщалось. Комментаторы в телеграм-каналах предположили, что беспилотник, но официальных данных пока нет.