Появилось видео падения неизвестного объекта на нефтебазу в Сочи: потом был взрыв
За ночь на базе Роснефти Сочи случился пожар. В интернете появилось видео, которое может помочь узнать детали и найти преступников.
«На видео попал момент попадания в цистерну базы Роснефти неизвестного объекта, который влетает в среднюю цистерну», – сообщает телеграм-канал «Любимый Сочи».
Возгорание произошло около пяти утра по улице Авиационной, рядом с аэропортом. Более 60 специалистов ликвидировали пламя, также власти города прибыли на место ЧП. Однако о том, что это было, пока не сообщалось. Комментаторы в телеграм-каналах предположили, что беспилотник, но официальных данных пока нет.
Ранее «ФедералПресс» писал, что билеты до Сочи из Армении подорожали после протестов.