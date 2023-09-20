Взрыв газа в Балашихе: что известно к этой минуте

Сегодня в многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. Что известно о происшествии к этому моменту в материале «Рамблера».

По данным МЧС России по региону, сообщение о хлопке газа в квартире дома на улице Октябрьской поступило сегодня в 8.30 утра.

«По прибытию первого подразделения наблюдается обрушение плит на 3,4,5 этаже, предварительно разрушены два балкона», - пояснили в ведомстве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что взрыв газа произошел на четвертом этаже жилого дома.

«Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности.

По предварительным данным, под завалами находятся несколько человек. Сейчас спасатели пытаются до них добраться, пишет Telegram-канал Baza.

На кадрах, приведенных каналом, видно бетонные осколки в одном из окон, а также обрушение части стены дома.

В результате взрыва газа в девятиэтажке в подмосковной Балашихе есть жертвы. Со ссылкой на экстренные службы пишет «Интерфакс».