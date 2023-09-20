Следственный комитет возбудил дело по факту взрыва в Балашихе

Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело после взрыва в многоквартирном доме в Балашихе, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности. 20 сентября 2023 года утром около 8 часов 25 минут в квартире, расположенной на 4-м этаже в многоэтажном жилом доме в г. Балашихе произошел хлопок, по предварительным данным газовоздушной смеси", - указано в сообщении.
Отмечается, что дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности (ст.238 УК РФ).
В данный момент, на месте разбора завалов, продолжают работать следователи и криминалисты.
Ранее при взрыве в многоэтажке в Балашихе обрушились несколько этажей. На фотографиях с места событий видны серьезные повреждения на нескольких этажах, особенно на третьем, четвертом и пятом.