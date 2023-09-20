В центре Екатеринбурга неизвестные обстреляли интерьерный салон

По словам Ольги, она пришла на работу и заметила повреждения на стекле. Из записей видеонаблюдения стало очевидно, что кто-то выстрелил из огнестрельного оружия. Женщина подчеркнула, что стеклопакеты в салоне очень прочные, их нельзя разбить камнем или булыжником. По ее мнению, стреляли из машины с проезжей части.