В Сочи потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов

Мэр Сочи сообщил о ликвидации пожара на складе горюче-смазочных материалов
Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о ликвидации пожара на складе горюче-смазочных материалов в Адлере.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что пожар на складе ГСМ произошёл на улице Авиационной. На месте развёрнут оперативный штаб.
«Пожар уже ликвидирован, площадь возгорания не превышала 100 квадратных метров», — заявил Копайгородский.
По словам, никто не пострадал. Мэр добавил, что аэропорт и вся транспортная система функционируют штатно.
Причина пожара устанавливается.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Сочи горит резервуар с дизельным топливом.