В Сочи потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о ликвидации пожара на складе горюче-смазочных материалов в Адлере.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что пожар на складе ГСМ произошёл на улице Авиационной. На месте развёрнут оперативный штаб.

«Пожар уже ликвидирован, площадь возгорания не превышала 100 квадратных метров», — заявил Копайгородский.

По словам, никто не пострадал. Мэр добавил, что аэропорт и вся транспортная система функционируют штатно.

Причина пожара устанавливается.