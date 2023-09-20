В Кузбассе из реки достали автомобиль с телом мужчины

В реке Томь в Кемерове обнаружили автомобиль с телом мужчины. Проводится доследственная проверка.

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Как сообщили в следственном управлении СКР по региону, микроавтобус заметили в реке утром в среду, 20 сентября, вблизи Кузнецкого моста. В салоне автомобиля находилось тело 54-летнего жителя Кемерова.