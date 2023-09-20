В Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом

"В Адлерском районе Сочи рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Причины произошедшего выясняются", - написал он.