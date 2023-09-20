Владельца взорвавшейся АЗС с 87 пострадавшими приговорили к условному сроку

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к трем с половиной годам условно учредителя компании «Сибгаз» Романа Гармидера. Об этом сообщает ТАСС.

Фирме Гармидера принадлежит автозаправочная станция (АЗС), при взрыве на которой пострадали 87 человек. Бизнесмена признали виновным по трем статьям, среди которых 171 («Незаконное предпринимательство») и 217 («Нарушение требований промышленной безопасности») УК РФ.

Руководитель заправки Алексей Савлук также получил три с половиной года условно, инженеру АЗС Геннадию Киселю назначено три года условно. При этом обвинение запрашивало для всех троих от трех до четырех лет колонии общего режима.