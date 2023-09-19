Стало известно о 34 пострадавших при протестах в Ереване

В стычках протестующих в Ереване пострадали 34 человека, среди них 16 полицейских. Об этом сообщает Армении.

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Отмечается, что необходимую медицинскую помощь получили 17 из пострадавших, они были выписаны из медучреждений. 16 продолжают проходить лечение. Также уточняется, что дин человек был прооперирован.

Ранее сообщалось, что сооснователь и координатор инициативы «ХайаКве» (Армянский вотум) Аветик Чалабян на акции протеста у здания правительства Армении призвал людей не покидать площадь Республики, а в среду, 20 сентября, парализовать весь город.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы, находящиеся в Нагорном Карабахе, продолжают фиксировать многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Командование миротворцев призвало Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе. РФ также призвала стороны начать переговоры.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.