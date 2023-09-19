В Москве госпитализировали пытавшихся сбежать от полиции руферов

Врачи госпитализировали в в НИИ им. Склифосовского двух молодых руферов, пострадавших в ходе «покорения» высотки на Котельнической набережной в Москве. Об этом пишет «Московский комсомолец».

27-летний Святослав Ермолов и 24-летний Александр Балакирев пытались бежать при появлении полицейских, спрыгнули с высоты 2-го этажа и получили травмы.

По предварительным данным, у одного из них перелом ноги, у второго — черепно-мозговая травма.

Ранее сообщалось, что группа из 35 человек незаконно проникла в в здание на Котельнической набережной. Часть из них в дальнейшем поднялась на пик высотки.