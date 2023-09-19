Руферы залезли на высотку на Котельнической набережной в Москве
Группа из 35 человек незаконно проникла в здание на Котельнической набережной, несколько из них забрались на пик здания. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Москвы в официальном Telegram-канале.
В пресс-службе отметили, что двое нарушителей спрыгнули со второго этажа здания, пытаясь покинуть место правонарушения.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
По предварительной информации, группа состояла из столичных руферов, пожелавших сделать фотосессию на высотке. Трое из них были задержаны, один закрылся в лифте.
Ведется розыск остальных нарушителей. Дело находится на контроле Таганской межрайонной прокуратуры.
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