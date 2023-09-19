ФСИН опровергла информацию об избиении массового убийцы Галявиева

Тем самым в ФСИН опровергли информацию, появившуюся 19 сентября в нескольких телеграм-каналах, о том, что 15 сентября в "Черном дельфине" сотрудники колонии нанесли увечья Галявиеву, из-за чего он находится в тяжелом состоянии. Как утверждают в управлении, на заключенного не оказывается никакого давления, а условия его пребывания в колонии "соответствуют нормам закона".

7 августа Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил наказание в силе. Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани в мае 2021 года. В результате происшествия погибли девять человек, включая семерых детей и двоих учителей. Первоначальная психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым на момент совершения убийства, однако в дальнейшем врачи пришли к выводу о его полной вменяемости. Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. Потерпевшими по делу признаны 667 человек. Казанского стрелка признали виновным в содеянном и назначили пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима. В суде Галявиев полностью признал свою вину. Молодой человек попросил прощения у родственников погибших и потерпевших, а также попросил не отправлять его в тюрьму в рамках запрошенного для него пожизненного срока.