В Петербурге мигрант подрезал машину и открыл стрельбу

Полиция Санкт-Петербурга задержала 23-летнего мигранта, подозреваемого в стрельбе на кольцевой автодороге (КАД). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Все произошло 17 сентября. Гражданин одного из среднеазиатских государств, управляя автомобилем Chery, подрезал другого водителя на внутреннем кольце КАД на развилке Ржевка — Колтуши. После этого мигрант, не выходя из салона машины, произвел выстрел из сигнального пистолета в сторону второго автомобиля.

Его доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.