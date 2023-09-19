Массового отравителя попутчиков осудили в Подмосковье

Раменский городской суд приговорил Алексея Выговского к 22,5 года лишения свободы по делу об отравлении попутчиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры во вторник, 19 сентября.

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По данным следствия, в период с 2007 по 2008 год Выговский во время поездок в электричках добавлял своим попутчикам в алкоголь опасную медицинскую смесь, а когда они засыпали, грабил их. В результате действий осужденного 22 человека впоследствии скончались.

Отмечается, что Выговского освободили от уголовной ответственности за преступления, совершенные в 2007 году, из-за истечения срока давности. По остальным эпизодам его признали виновным в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

— С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Выговского к 22 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 550 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре.