Вор в законе Хаджи Бейлаганский осужден на 21 год за статус

В Москве суд приговорил к 21 году лишения свободы криминального авторитета, признав его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Суд установил, что он был коронован в 2012 году за устранение сподвижника короля преступного мира Аслана Усояна (Дед Хасан) — Ильгара Алиева. Его подкараулили на Пресненском Валу в Москве в 2012 году и выпустили в него несколько пуль. За это преступление Хаджи Бейлаганский в 2020 году был осужден на 19 лет заключения.