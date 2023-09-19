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В Ленобласти мужчина подорвался на неопознанном предмете

В Ленинградской области мужчину госпитализировали после взрыва в лесу. Об этом сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское в своем сообществе во «ВКонтакте».

В лесу Ленобласти мужчина получил ранения после детонации неизвестного предмета
© Газета.Ru

Инцидент произошел недалеко от деревни Елизаветинка, где в лесополосе сдетонировал неизвестный предмет. Сообщение об этом спасатели получили в 11:27, после чего к месту выехал дежурный караул.

В результате пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения правой ноги и лица.

На данный момент на месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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