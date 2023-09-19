Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича

Мосгорсуд признал законным решение продлить на три месяца срок содержания под стражей обвиняемому в шпионаже корреспонденту газеты The Wall Street Journal, гражданину США Эвану Гершковичу. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Лефортовского суда о продлении срока содержания под стражей Гершковичу и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу защиты обвиняемого - без удовлетворения", - сообщили в суде.
Заседание проходило в закрытом режиме, так как в деле содержатся секретные материалы. Ранее журналисту был продлен арест до 30 ноября.