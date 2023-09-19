Бывшему зампреду Центробанка России дали семь лет колонии по делу о хищениях

Суд приговорил к семи годам колонии бывшего зампреда Центробанка России (ЦБ РФ) Константина Корищенко по делу о хищении активов Инвестбанка на 1,4 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Корищенко назначен штраф в размере одного миллиона рублей. Его подельник — бизнесмен Максим Пальчун — получил семь лет лишения свободы.

Уголовное дело по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере») УК РФ против Корищенко и Пальчуна было возбуждено в 2021 году по заявлению Агентства по страхованию вкладов. По версии следствия, перед тем как у Инвестбанка отозвали лицензию, фигуранты смогли похитить ценные бумаги на общую сумму 1,4 миллиарда рублей.