$96.65+0.01103.09+0.06

Молодежную организацию "Новое величие" признали экстремистской

Мосгорсуд признал экстремистской молодежную организацию "Новое величие", несколько членов которой ранее были осуждены за преступления экстремистской направленности, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Молодежную организацию "Новое величие" признали экстремистской
© РИА Новости

"Суд удовлетворил исковые требования Минюста о признании "Нового величия" экстремистской организацией", - говорится в решении суда.

Решение суда означает, что теперь эта организация считается запрещенной. Ее символику запрещено публиковать или демонстрировать. Кроме этого, участники организации могут быть привлечены к уголовной ответственности, которая предусмотрена за финансирование деятельности этого объединения, распространение его материалов, в том числе в интернете.

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества и участие в нем). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. Они осуждены на сроки от условного до почти семи лет лишения свободы. Один фигурант был объявлен в международный розыск и арестован заочно, дело в отношении него выделено в отдельное производство.

1