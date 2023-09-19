В Магадане введен режим ЧС из-за нападения собак на людей

В Магадане с сегодняшнего дня начал действовать режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся нападений собак на людей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Юрий Гришан.

«Только что закончилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города. Прослушана информация Управления по делам ГО и ЧС города, департамента ЖКХ, отдела охраны здоровья, КЗХ о количестве обращений в связи с агрессивным поведением безнадзорных животных. Будут приняты все меры по обеспечению безопасности горожан», - пообещал глава города.

По его словам, режим чрезвычайной ситуации начал действовать с 18:00 по местному времени (10:00 мск) 19 сентября.

«Все обращения просьба направлять в ЕДДС города по телефону 112», - заявил Юрий Гришан.

В августе стая собак набросилась на мужчину в одном из дворов Магадана. Пострадавшего госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его. Он умер в реанимации Магаданской областной больницы.