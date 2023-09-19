В деле о массовом отравлении едой Greenbox в Петербурге появилась подозреваемая

Одну из сотрудниц Greenbox заподозрили в причастности к массовому отравлению продукцией компании в Петербурге. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

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По данным источника, 38-летней начальнице производства предъявили обвинение. Следователи считают, что именно она контролировала процессы, происходящие в холодных и горячих цехах. Женщина может нести ответственность за массовое отравление едой Greenbox.

Сотрудница компании считает, что причиной отравления петербуржцев едой компании стали некачественные продукты, предоставленные поставщиками, отмечает источник. Комментировать сложившуюся ситуацию журналистам начальница производства отказалась.

Приморский районный суд приостановил деятельность производителя пищевой продукции Greenbox из-за антисанитарии после массового отравления. В цеху компании обнаружили тараканов и мух, а часть сотрудников была допущена к работе без медицинских книжек.