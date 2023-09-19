В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе был слышен звук взрыва, сработала система ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
В администрации Мелитополя призвали жителей города сохранять спокойствие. О пострадавших или разрушениях не сообщается. Подробности происшествия уточняются.
Напомним, что за минувшие сутки украинские войска дважды обстреливали Донецк. В частности, ночью Вооруженные силы Украины выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району.
До этого, днем 18 сентября, повреждения получило здание администрации в центре Донецка. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что погибших и раненых нет.
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