В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе был слышен звук взрыва, сработала система ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

В администрации Мелитополя призвали жителей города сохранять спокойствие. О пострадавших или разрушениях не сообщается. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, что за минувшие сутки украинские войска дважды обстреливали Донецк. В частности, ночью Вооруженные силы Украины выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району.