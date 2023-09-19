Во Владивостоке из-за подозрительного предмета оцеплен пляж
Сотрудники Росгвардии оцепили территорию в районе пляжа во Владивостоке после сообщения об обнаружении подозрительного предмета. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА Новости.
«Поступило сообщение сегодня об обнаружении подозрительного предмета в районе пляжа на улице Басаргина», - пояснили в приморском управлении Росгвардии.
По информации правоохранительных органов, на пляже проводится проверка. При этом в Росгвардии отметили, что сотрудники ведомства занимаются только оцеплением, сами в проверке не участвуют.
Специалисты проверяют сообщение о гранате, которая была найдена у воды на Леопардовой набережной во Владивостоке, уточнил «Московский комсомолец».
Ранее гражданская гвардия Испании нашла неразорвавшийся снаряд у побережья города Мелилья. Снаряд был обнаружен всего в 200 метрах от городского пляжа, который является популярным местом отдыха у туристов и местных жителей.