В Екатеринбурге подросток выстрелил из пистолета в голову друга

По данным канала, это произошло случайно. Юноши купили на маркетплейсе два пистолета, чтобы пострелять по жестяным банкам около детской больницы. Однако в тот момент, когда один из молодых людей крутил оружие за скобу, из него вылетела пуля и попала в голову товарища.