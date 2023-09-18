В Иркутске мужчины устроили перестрелку на почве ревности

«Предварительно между двумя мужчинами на почве ревности к общей знакомой произошел конфликт. Они произвели в сторону друг друга выстрелы из травматических пистолетов, после чего один из участников нанес оппоненту ножевые ранения. Мужчина был госпитализирован в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в тексте.