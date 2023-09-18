В Иркутске мужчины устроили перестрелку на почве ревности
Двое мужчин в Иркутске устроили перестрелку и драку с ножом на почве ревности. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Отмечается, что инцидент произошел днем 17 сентября у супермаркета на улице Пискунова в Иркутске.
«Предварительно между двумя мужчинами на почве ревности к общей знакомой произошел конфликт. Они произвели в сторону друг друга выстрелы из травматических пистолетов, после чего один из участников нанес оппоненту ножевые ранения. Мужчина был госпитализирован в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в тексте.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенное из хулиганских побуждений. Следователи изъяли травматическое оружие. На данный момент они изучают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают подозреваемых и свидетелей инцидента.