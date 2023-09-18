В Новой Москве мигранты подрались на топорах

В Новой Москве мигранты устроили драку на топорах, в результате которой троих рабочих госпитализировали с ранами. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, инцидент произошел утром 18 сентября в поселке подсобного хозяйства Минзаг. Рабочие занимались укладкой дорожки между домами, однако что-то не поделили. В потасовке были задействованы кулаки и топоры. Местные жители, услышавшие крики, вызвали полицию.

Прибывшие силовики нашли на земле троих пострадавших с рублеными ранами головы, двое из них в тяжелом состоянии. Их увезла скорая помощь. Они находятся в реанимации.