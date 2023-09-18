В Нижнем Новгороде вооруженный мужчина попытался прорваться в школу

Мужчина с оружием попытался прорваться в школу Нижнем Новгороде и был задержан. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, вооруженный пистолетом мужчина попытался проникнуть в одну из школ в Нижнем Новгороде. У злоумышленника не получилось добраться даже до входа — охрана воспользовалась тревожной кнопкой и заблокировала двери.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые обезвредили мужчину и изъяли у него оружие. Задержание злоумышленника записала на видео одна из учениц школы, которая увидела происходящее из окна.

«К нам в школу полицейские заехали — бандита задерживают», — рассказывает девочка.