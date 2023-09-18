В Финляндии арестовали бизнесмена по подозрению в нарушении антироссийских санкций

Предприниматель, подозреваемый в нарушении антироссийских санкций, был взят под стражу в Финляндии . Об этом сообщил финский телерадиоканал Yle.

По его информации, гражданин Франции Габриэль Темин, с 1991 года имеющий постоянный адрес проживания в Финляндии, был заключен под стражу Уездным судом Восточной Уусимаа. Его подозревают в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами, сообщает телерадиокомпания. Темин не был согласен с арестом и отрицает свою вину.