Участница пьяного скандала в ресторане приморского города Большой Камень, попавшая на видео, не служит в полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Ролик якобы с участием начальницы отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Большекаменский» был распространен в соцсетях, однако конфликтующая с охранниками женщина сотрудником полиции не является.

Тем не менее ее спутница оказалась следователем территориального ОВД. В связи с этим в отношении нее МВД проводит служебную проверку, по итогам которой будет принято законное и обоснованное решение.