Заслуженная артистка России обжаловала свой арест по делу о наркотиках

Пензенский областной суд рассмотрит жалобу на арест заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамовой) по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Ее защита подала апелляцию на решение суда избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Заседание назначено на 20 сентября.

Искандер была задержана в Москве после того, как у нее дома и в машине обнаружили около двух килограммов мефедрона. Ее поместили под стражу до 21 октября включительно по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере») УК РФ.