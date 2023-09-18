Медведь напал на собиравшего орехи мужчину в Красноярском крае
В Красноярском крае на собирающего орехи мужчину напал медведь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в понедельник, 18 сентября.
По данным ведомства, инцидент произошел в Ермаковском районе, недалеко от реки Малый Тепсель. Мужчина собирал кедровые орехи, когда на него напал медведь.
Для эвакуации пострадавшего на место происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.
Другое нападение животного произошло в Магадане 15 июля. В районе танкодрома бурый медведь набросился на девушку и растерзал ее. По факту произошедшего ведется проверка.