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Медведь напал на собиравшего орехи мужчину в Красноярском крае

В Красноярском крае на собирающего орехи мужчину напал медведь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в понедельник, 18 сентября.

Медведь напал на собиравшего орехи мужчину в Красноярском крае
© Свободная пресса

По данным ведомства, инцидент произошел в Ермаковском районе, недалеко от реки Малый Тепсель. Мужчина собирал кедровые орехи, когда на него напал медведь.

Для эвакуации пострадавшего на место происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Другое нападение животного произошло в Магадане 15 июля. В районе танкодрома бурый медведь набросился на девушку и растерзал ее. По факту произошедшего ведется проверка.