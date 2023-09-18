Стало известно о взрывах в центре Донецка

В центре Донецка произошли взрывы. О детонациях у здания администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) пишет РИА Новости.

Корреспондент агентства сообщил, что было как минимум одно попадание в здание. По Украины (СЦКК), выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Под обстрел попал Ворошиловский район города.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram подтвердил, что центр города находится под обстрелом.

«В зоне риска бульвар Пушкина», — уточнил он.