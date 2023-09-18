Shot: 17-летняя девушка умерла на борту самолета по пути в Турцию

«Подросток отправилась из Казани в Анталью с мамой и бабушкой. Рейс выполняла турецкая авиакомпания AnadoluJet. Во время перелета девушке стало плохо с сердцем, она потеряла сознание», — сообщает telegram-канал. Двое медиков, находящихся на борту, пытались реанимировать пассажирку.