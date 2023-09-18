СМИ: Шизофреник взорвал собственную мать в парке в Санкт-Петербурге

Женщину, найденную с разорванным горлом в парке в Санкт-Петербурге, мог убить собственный сын, больной шизофренией. Об этом стало известно в понедельник, 18 сентября.

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По имеющимся данным, прохожие заметили странную пару возле озера Долгое в Приморском районе. Мужчина и женщина сидели на земле и что-то делали.

После этого прогремел взрыв. Мужчина скрылся с места происшествия. Женщина от полученных травм погибла на месте.

Правоохранители задержали участника странной посиделки. В ходе допроса 39-летний мужчина заявил, что погибшая — его мать, а он болен шизофренией.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудники органов правопорядка проверяют достоверность показаний задержанного. Также они пытаются выяснить, из чего было сделано взрывное устройство, пишет Telegram-канал Shot.