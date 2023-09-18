В Красноярском крае медведь напал на мужчину, который собирал орехи в лесу

В Ермаковском районе Красноярского края медведь напал на мужчину, который добывал в тайге кедровые орехи. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России. Возле реки Малый Тепсель в Красноярском крае хищник набросился на сборщика орехов, обстоятельства нападения медведя на местного жителя не приводятся. Известно, что мужчина получил травмы, на место вылетел вертолет Ми-8 со спасателями Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту. Они готовятся эвакуировать пострадавшего. Это уже не первое нападение дикого зверя в крае, в середине августа недалеко от села Имисское двух мужчин госпитализировали с серьезными травмами после встречи с медведем, у одного из пострадавших поврежден таз, второго госпитализировали с травмами головы и руки.