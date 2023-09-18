В Ростовской области задержали двух российских граждан, которые по заданию «Легиона «Свобода России»* (признан в России террористическим и запрещен) готовили диверсии и теракты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

По информации силового ведомства, мужчин задержали в момент подготовки к поджогу административного здания. У них изъяли четыре бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и заявления с антироссийской позицией для вступления в запрещенную организацию.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела. Расследование продолжается.

Напомним, что в феврале 2023 года Верховный суд признал «Легион «Свобода России»* террористической организацией и запретил его в России. По оценке прокуратуры, его создали на Украине для подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе и путем терактов.