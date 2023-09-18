В сети появились кадры момента падения пешеходного виадука на федеральную трассу Хабаровск — Владивосток. Видео публикует Telegram-канал Shot.

На записи видно, как самосвал с открытым кузовом подъезжает к пешеходному мосту и задевает его. Впоследствии сооружение падает на российскую трассу.

Виадук упал в пригороде Владивостока 18 сентября. По данным прокуратуры, пострадал водитель самосвала. Правительство Приморья сообщило, что движение по трассе восстановят ночью после разбора конструкций надземного пешеходного перехода.