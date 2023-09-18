Депутат попался полиции с закладкой мефедрона

Полиция задержала в Казани депутата Госсовета Татарстана с одним граммом мефедрона, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По информации канала, речь идет о Рустеме Хасанове, правоохранителям он попался с поличным, когда забирал закладку.

Как пишет Mash Iptash, пока депутат искал оставленный наркотик, за ним уже наблюдали дежурные из управления наркоконтроля. Когда он поднял пакетик, его тут же задержали. Сам Хасанов ситуацию пока не комментировал.

Согласно данным с официального сайта Госсовета Татарстана, Хасанов является членом комитета по социальной политике. В прошлом он также возглавлял благотворительный фонд «День добрых дел».

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске полиция задержала выходца из Таджикистана, который перевозил в своем автомобиле наркотики. В общей сложности правоохранители нашли у него 270 кг героина на 2,7 млрд рублей. Мужчина проживал на территории СНТ «Шелковик» в деревне Лобаново. Когда полиция вышла на него, то первый сверток с героином массой 1 кг нашла прямо на сиденье машины злоумышленника.

По прогнозам юриста Александра Хаминского, преступнику грозит до 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, однако итоговый срок зависит от квалифицирующих признаков.