При обстреле белгородского села контужена женщина

При обстреле села Максимовка в Белгородской области пострадала женщина, сообщил 20 сентября в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, вооруженные силы Украины обстреляли село из ствольной артиллерии. Снаряд попал в частный жилой дом, в результате пострадала хозяйка, выходившая в момент прилета из дома.

«У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась», — уточнил Гладков.

У строения сильно повреждены крыша, фасад, забор и пристройка, а у второго жилого дома выбиты окна, посечены фронтоны.

В результате обстрела повреждена линия электропередачи, без света остались села Поповка, Максимовка и Бершаково.

«Аварийные службы приступят к устранению последствий в ближайшее время», — указал губернатор.