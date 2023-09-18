Девочка-инвалид умерла на рейсе в Анталью из Казани

На рейсе Turkish Airlines из Казани в Анталью у 17-летней россиянки с инвалидностью остановилось сердце. Об этом сообщает «Турдом».

© Газета.Ru

По данным источника, инцидент произошел 17 сентября. У девочки-инвалида в самолете Turkish Airlines остановилось сердце. На борту воздушного судна присутствовали два врача — они попытались провести реанимацию россиянки, но спасти ее не удалось.