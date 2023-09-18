$96.63+0.47103.04-0.19

Shot: сбежавший из колонии под Иркутском заключенный не хотел на свободу

Мужчина, сбежавший из колонии в поселке Марково, намеренно совершил побег. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Заключенный мог сбежать из колонии под Иркутском из-за нежелания выходить на свободу
© Газета.Ru

По данным источника, осужденный не хотел возвращаться на свободу, так как после достаточно долгого срока ему неуда идти.

Заключенный покинул колонию в поселке Марково Иркутской области за восемь часов до того, как его должны были выпустить из мест лишения свободы. Двадцать лет назад 49-летнего мужчину приговорили к сроку за тяжкие преступления.

Он был несколько раз судим за незаконное усыновление, организацию преступного сообщества, разбой и другие преступления.

После срока заключенный должен был отправиться на принудительные работы. На данный момент мужчину разыскивают.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости