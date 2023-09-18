Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили на западе Москвы
Утром 18 сентября правоохранители обнаружили тело женщины 1972 года с признаками насильственной смерти на западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 18 сентября.
По ее словам, инцидент произошел на улице Молдавская. По данному факту проводится доследственная проверка.
— В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — резюмировала Иванова.
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