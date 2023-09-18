В Енисее затонул автомобиль с подозреваемым в покушении на убийство

Спасатели ищут в реке рядом с городом Енисейском (Красноярский край) тело мужчины, против которого несколько часов назад было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В региональном главке Следственного комитета поделились подробностями покушения и дальнейших событий.

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По данным правоохранителей, вечером 17 сентября 56-летний житель Енисейска подъехал на личном авто к дому 53-летнего знакомого и застал там свою жену. В пылу ревности мужчина достал из автомобиля ружье и выстрелил в грудь хозяина дома, рассказали следователи.

Когда стрелок, снова сев за руль, попытался скрыться от полицейских, вызванных на место происшествия, он направился в сторону паромной переправы, но не справился с управлением, и автомобиль съехал в реку. Спасатели обнаружили в воде транспортное средство, и теперь ищут тело.

Пострадавший с огнестрельным ранением госпитализирован, он находится под наблюдением врачей, информация о его состоянии уточняется.